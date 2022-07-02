Директор музея фигурного катания рассказал о желании Щербаковой расширять экспозицию

Директор музея фигурного катания на базе учебно-тренировочного центра «Новогорск» «Ледяной Олимп» Андрей Уваров рассказал, что олимпийская чемпионка Анна Щербакова стремится пополнять экспозицию.

«Это было желание Ани, она передала музею свои коньки и очень хотела бы, чтобы другие фигуристы тоже отдавали нам экспонаты. Важно собрать вещи всех героев последней Олимпиады, их прессинговали, им было очень сложно. Огромное спасибо Ане, что она откликнулась, возможно, за ней подтянутся другие фигуристы сборной», — цитирует Уварова ТАСС.

По его словам, музей в Новогорске посвящён олимпийским победам фигуристов. Сейчас его экспозиция пополняется. Она состоит в том числе из костюмов Марка Кондратюка, серебряных призёров чемпионата Европы 2019 года в танцах на льду Александры Степановой и Ивана Букина, аккредитации заслуженного тренера России Тамары Москвиной, платья с Олимпиады чемпионки Европы 2020 года Алёны Косторной.

18-летняя Щербакова передала музею фигурного катания свои коньки. Она завоевала золотую медаль Олимпиады 2022 года в Пекине. Щербакова также является чемпионкой мира 2021 года, двукратным серебряным призёром чемпионатов Европы (2020, 2022).

Ранее Тарасова объяснила, почему российским фигуристкам не стоит заниматься футболом.