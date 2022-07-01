Крал приостановил контракт со «Спартаком»
- globallookpress.com
- © Stupnikov Alexander
Действие соглашения приостановлено до 30 июня 2023 года по инициативе игрока, сообщается на официальном сайте команды.
Крал присоединился к «Спартаку» в 2019 году. За московскую команду он провёл 60 матчей и отметился шестью голевыми передачами.
21 июня ФИФА продлила до июня 2023 года разрешение для иностранных игроков и тренеров приостанавливать контракты с российскими клубами.
Также ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в соревнованиях под их эгидой.
В РФС выразили несогласие с решением ФИФА.
Агент Александр Боннефон, представляющий интересы полузащитника «Спартака» Кристофера Мартинса, заявил, что его подопечный намерен вернуться в расположение московского клуба.