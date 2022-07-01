Энберт: на российских турнирах в следующем сезоне обострится конкуренция

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Серебряный призёр Игр 2018 года в Пхёнчхане по фигурному катанию Александр Энберт прокомментировал проведение соревнований в России.
Энберт: на российских турнирах в следующем сезоне обострится конкуренция
  • Gettyimages.ru
  • © Koki Nagahama/International Skating Union

«Следующий сезон фигурного катания обещает быть напряжённым, а конкуренция внутри страны — высокой. На своей памяти не припомню похожей ситуации, поэтому сложно говорить о прогнозах. Раньше сильнейшие спортсмены обычно не встречались до чемпионата России, их разводили по разным турнирам, этапам Гран-при. А теперь даже на проходных соревнованиях борьба обострится. Так что болельщикам должно быть интереснее. Посмотрим, как всё сложится. Нужно дождаться окончательного календаря соревнований, потому что пока слишком много переменных. Плюс ко всему у нас какие-то пары распались, образовались новые — и на них также интересно посмотреть», — заявил он в беседе с RT.

Ранее сообщалось, что российские фигуристки Елизавета Туктамышева и Алёна Косторная не включены в пул допинг-тестирования Международного союза конькобежцев (ISU).

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