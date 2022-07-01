Туктамышева и Косторная не вошли в пул допинг-тестирования ISU

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Российские фигуристки Елизавета Туктамышева и Алёна Косторная не включены в пул допинг-тестирования Международного союза конькобежцев (ISU).
Туктамышева и Косторная не вошли в пул допинг-тестирования ISU
  • © РИА Новости / Александр Вильф

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Напомним, что Туктамышева не попала в состав сборной России на чемпионат Европы и Олимпийские игры 2022 года. Она стала первой запасной по итогам национального первенства, а Косторная из-за травмы не смогла отобраться на пекинские Игры. 

Ранее сообщалось, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не будет исключать из списка запрещённых препаратов триметазидин, который был найден в пробе фигуристки Камилы Валиевой.

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