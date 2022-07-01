Туктамышева и Косторная не вошли в пул допинг-тестирования ISU
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Об этом сообщается на официальном сайте организации.
Напомним, что Туктамышева не попала в состав сборной России на чемпионат Европы и Олимпийские игры 2022 года. Она стала первой запасной по итогам национального первенства, а Косторная из-за травмы не смогла отобраться на пекинские Игры.
Ранее сообщалось, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не будет исключать из списка запрещённых препаратов триметазидин, который был найден в пробе фигуристки Камилы Валиевой.