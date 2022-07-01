Туктамышева и Косторная не вошли в пул допинг-тестирования ISU

Российские фигуристки Елизавета Туктамышева и Алёна Косторная не включены в пул допинг-тестирования Международного союза конькобежцев (ISU).

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Напомним, что Туктамышева не попала в состав сборной России на чемпионат Европы и Олимпийские игры 2022 года. Она стала первой запасной по итогам национального первенства, а Косторная из-за травмы не смогла отобраться на пекинские Игры.

Ранее сообщалось, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не будет исключать из списка запрещённых препаратов триметазидин, который был найден в пробе фигуристки Камилы Валиевой.