Энберт — о смене спортивного гражданства: я всегда на стороне спортсменов
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- © Atsushi Tomura/International Skating Union
«У спортсменов карьера одна, поэтому (выбор. — RT) оставаться в России без возможности выступать за рубежом или уезжать и играть за другую страну на международных турнирах. Решение серьёзное и сложное для всех. Я с гордостью выступал за родную страну и испытал особые чувства. Безусловно, сейчас обострится внутренняя конкуренция, турниры станут серьёзнее. Честно говоря, я всегда на стороне спортсменов. Они сами знают, что хотят, и проживают жизнь так, как считают нужным», — заявил Энберт в беседе с RT.
Ранее сообщалось, что российские фигуристки Елизавета Туктамышева и Алёна Косторная не включены в пул допинг-тестирования Международного союза конькобежцев (ISU).