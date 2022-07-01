Энберт — о смене спортивного гражданства: я всегда на стороне спортсменов

Серебряный призёр Игр 2018 года в Пхёнчхане по фигурному катанию Александр Энберт высказался о смене спортивного гражданства российскими спортсменами.

«У спортсменов карьера одна, поэтому (выбор. — RT) оставаться в России без возможности выступать за рубежом или уезжать и играть за другую страну на международных турнирах. Решение серьёзное и сложное для всех. Я с гордостью выступал за родную страну и испытал особые чувства. Безусловно, сейчас обострится внутренняя конкуренция, турниры станут серьёзнее. Честно говоря, я всегда на стороне спортсменов. Они сами знают, что хотят, и проживают жизнь так, как считают нужным», — заявил Энберт в беседе с RT.

Ранее сообщалось, что российские фигуристки Елизавета Туктамышева и Алёна Косторная не включены в пул допинг-тестирования Международного союза конькобежцев (ISU).