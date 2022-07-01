Хачатурянц не считает, что у «Газпрома» есть влияние на российский футбол

Бывший президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц заявил, что не согласен с мнением, что «Газпром» имеет влияние и оказывает давление на руководство российского футбола.

«Я считаю, что это неправильный посыл. «Зенит» сегодня объективно — самая сильная команда в РПЛ, и результат налицо. Думаю, что эта ситуация будет продолжаться следующие годы, не знаю, четыре-пять лет. Даже если они будут играть на 70% от своей потенциальной мощности», — сказал Хачатурянц на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Он также отметил, что президент РФС Александр Дюков — принципиальный и независимый человек, который выступает за интересы футбола и за его развитие. По его словам, он не согласен, что Дюков находится под прямым давлением «Газпрома».

Матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» состоится 9 июля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

СМИ сообщали, что на решение РФС провести этот матч в Санкт-Петербурге повлиял звонок из администрации президента.

Ранее бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов поделился мнением, помогают ли «Зениту» люди не из футбола.