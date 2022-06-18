Баженов: очевидно, что у «Зенита» есть админресурс

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Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов поделился мнением, помогают ли «Зениту» люди не из футбола.
Баженов: очевидно, что у «Зенита» есть админресурс
  • РИА Новости

«В моём понимании очевидно, что у «Зенита» есть админресурс. Никто не знает, пользуется ли им команда или нет», — приводит слова Баженова «РБ Спорт».

Он отметил, что это не отменяет того, что «Зенит» сейчас сильнее всех и им необязательно применять этот админресурс. 

СМИ сообщали, что на решение РФС провести матч за Суперкубок в Санкт-Петербурге повлиял звонок из администрации президента. 

В минувшем сезоне «Зенит» в четвёртый раз подряд стал чемпионом России по футболу.

Ранее заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался о претензиях к санкт-петербургскому клубу по поводу использования административного ресурса во время матчей.

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