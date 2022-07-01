Хачатурянц: Суперкубок России в Петербурге — это нарушение спортивного принципа

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Бывший президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц прокомментировал проведение матча за Суперкубок России между «Спартаком» и «Зенитом» в Санкт-Петербурге.
Хачатурянц: Суперкубок России в Петербурге — это нарушение спортивного принципа
  • © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

«Суперкубок России в Петербурге — это нарушение спортивного принципа. Если бы это приняли хотя бы, когда у «Динамо» гипотетически оставался шанс оказать конкуренцию «Зениту» и стать чемпионом, либо когда «Спартак» ещё не сыграл, условно полуфинал, тогда понятно. Но город не был назначен заранее», — сказал Хачатурянц на YouTube канале «Коммент.Шоу».

Он также выразил мнение, что между «Спартаком» и «Зенитом» не может быть шоу и команды будут биться насмерть. По его словам, хорошо, что в РПЛ есть такие принципиальные соперники, чьи игры между собой всегда вызывают интерес.

Встреча состоится 9 июля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

«Спартак» в минувшем сезоне стал обладателем Кубка России, а «Зенит» выиграл чемпионат страны.

Ранее руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о подготовке команды к матчу за Суперкубок с «Зенитом».

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