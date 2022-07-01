Талалаев сравнил «Краснодар» с «Барселоной»

Короткая ссылка
Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев высказался о футбольном клубе «Краснодар» и сравнил его с «Барселоной».
Талалаев сравнил «Краснодар» с «Барселоной»
  • Gettyimages.ru
  • © Dmitry Korotayev/Epsilon

«В этом клубе идеальная система, поскольку требования ко всем командам едины. Они играют в одном стиле — молодые футболисты после перехода в основной состав уже знают, во что и как там играть. «Краснодар» — наша «Барселона», — цитирует Талалаева «Спорт уик-энд».

По его словам, понимание требований краснодарского клуба может ускорить адаптацию молодого игрока в основном составе. Он также отметил, что клубам Российской премьер-лиги (РПЛ) надо стремится к тому, что делает «Краснодар».

28 июня «Краснодар» обыграл «Ростов» в товарищеском матче в рамках летнего тренировочного сбора. Встреча прошла в Краснодаре и завершилась со счётом 2:0 в пользу подопечных Алексея Сторожука.

Ранее сообщалось, что полузащитник Гжегож Крыховяк покинет «Краснодар».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить