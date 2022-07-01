Талалаев сравнил «Краснодар» с «Барселоной»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев высказался о футбольном клубе «Краснодар» и сравнил его с «Барселоной».

«В этом клубе идеальная система, поскольку требования ко всем командам едины. Они играют в одном стиле — молодые футболисты после перехода в основной состав уже знают, во что и как там играть. «Краснодар» — наша «Барселона», — цитирует Талалаева «Спорт уик-энд».

По его словам, понимание требований краснодарского клуба может ускорить адаптацию молодого игрока в основном составе. Он также отметил, что клубам Российской премьер-лиги (РПЛ) надо стремится к тому, что делает «Краснодар».

28 июня «Краснодар» обыграл «Ростов» в товарищеском матче в рамках летнего тренировочного сбора. Встреча прошла в Краснодаре и завершилась со счётом 2:0 в пользу подопечных Алексея Сторожука.

Ранее сообщалось, что полузащитник Гжегож Крыховяк покинет «Краснодар».