Канчельскис посоветовал Кокорину попросить у «Фиорентины» дать ему шанс

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал положение форварда «Фиорентины» Александра Кокорина.

«Будь я на месте Кокорина, сказал бы: «Дайте мне шанс». Думаю, у каждого футболиста должно быть самолюбие. Нужно объяснить ситуацию. Не может же футболист хорошо играть в том числе за сборную, а потом в один момент перестать играть. Ему нужно попросить дать ещё один шанс и после полноценной предсезонки решать вопрос», — приводит слова Канчельскиса Sport24.

Он отметил, что футболистам сложно сразу адаптироваться, если переход был совершён в середине сезона. По его словам, Кокорин в каких-то аспектах был не готов, потому что перешёл в чемпионат с другим менталитетом и скоростями.

В сезоне-2021/22 Кокорин вышел на поле в составе флорентийского клуба семь раз, сыграв в общей сложности 125 минуту. Он выступает за клуб с января 2021 года. Контракт нападающего с «Фиорентиной» действует до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что Кокорин не намерен покидать «Фиорентину» несмотря на то, что руководство хочет расторгнуть с ним контракт.