«Матч ТВ»: Кокорин не хочет уходить из «Фиорентины»

Российский нападающий Александр Кокорин не намерен покидать «Фиорентину», несмотря на то, что руководство хочет расторгнуть с ним контракт.

Кокорина полностью устраивают условия во Флоренции. Он рассчитывает, что в сезоне-2022/23 сможет получать больше игрового времени, сообщает «Матч ТВ».

Уточняется, что интереса со стороны других клубов к Кокорину нет, так как у футболиста высокая зарплата.

В нынешнем сезоне Кокорин вышел на поле в составе флорентийского клуба шесть раз, сыграв в общей сложности 121 минуту. Он выступает за клуб с января 2021 года. Контракт нападающего с «Фиорентиной» действует до 30 июня 2024 года.

Ранее агент Кокорина сообщил, что футболист приедет на сборы «Фиорентины» в июле.