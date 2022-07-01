Семак рассказал, какую роль в «Зените» займёт Кассьерра

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал переход нападающего «Сочи» Матео Кассьерры в петербургский клуб.

«Роль у Матео Кассьерры одна — он нападающий. Это не тот игрок, который сможет одинаково успешно играть на нескольких позициях. Сейчас нам нужно разобраться в том, в какой форме он находится, насколько он готов», — сказал Семак на пресс-конференции.

Он также считает, что у Кассьерры не должны возникнуть проблемы с адаптацией в команде, ведь в клубе много игроков из Латинской Америки, которые должны помочь ему с этим. По его словам, колумбийцу важно понять требования тренерского штаба и сыграться с партнёрами.

Напомним, что в сезоне-2021/22 футболист провёл 22 матча в чемпионате России, забил 14 мячей и сделал четыре результативные передачи. «Сочи» в минувшем сезоне финишировал на второй позиции в РПЛ.

Ранее Семак рассказал о подготовке «Зенита» к сезону-2022/23.