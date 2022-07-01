Семак рассказал о подготовке «Зенита» к новому сезону
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«Основную часть нагрузок, которая нужна была, мы уже дали. В любом случае дальше нагрузок у футболистов будет меньше, чем на этих сборах. Будем тренироваться приближённо к нашему обычному игровому циклу», — сказал Семак на пресс-конференции.
Он также сообщил, что защитник петербургской команды Вячеслав Караваев пропустит матч с «Црвеной Звездой» из-за травмы.
Встреча с сербским клубом пройдёт 3 июля в Сочи. Начало — в 20:00 мск.
Сезон-2022/23 начнётся 15 июля с матча «Химки» — «Зенит».
Ранее сообщалось, что защитник «Црвены Звезды» Страхиня Эракович может продолжить карьеру в «Зените».