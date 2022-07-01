Полицейский не узнал Байрэма на чемпионском параде «Колорадо» и не пропускал к команде

На чемпионском параде «Колорадо Эвеланш» полицейский не узнал защитника Боуэна Байрэма и не захотел подпускать его к команде.

Байрэм отлучился от команды, чтобы взять пиво. На видео видно, как 21-летний хоккеист после этого попытался пройти к пожарной машине, на которой игроки «Колорадо» ехали по улицам Денвера, но полицейский его остановил, не разрешая пройти дальше.

«Колорадо» обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» в финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и стал обладателем Кубка Стэнли — 2022. Шестая встреча в Тампе на стадионе «Амали-Арена» завершилась со счётом 2:1. Таким образом, счёт в серии стал 4-2.

Ранее сообщалось, что российский форвард Валерий Ничушкин стал 36-м россиянином, завоевавшим Кубок Стэнли.