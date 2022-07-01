Лайшев — о проблемах Дэвис со слухом: просил учителей после уроков объяснять Диане материал

Глава центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев рассказал, что у фигуристки Дианы Дэвис была операция из-за проблем со слухом.

«Эта тема особо не затрагивается, но такое действительно было. Я просил некоторых учителей оставаться после уроков и отдельно Диане доносить что-то, объяснять материал. Она не всё могла воспринять. И операция небольшая потом была, это правда», — цитирует Лайшева «Матч ТВ».

В минувшем сезоне танцевальный дуэт Диана Дэвис — Глеб Смолкин завоевал серебряные медали чемпионата России и попал в состав национальной команды на Олимпийские игры в Пекине. На Играх-2022 дуэт занял 14-е место.

Ранее Дэвис и Смолкин заявили, что останутся фигуристами сборной России.