Надаль вышел в третий круг Уимблдона

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Испанец Рафаэль Надаль оформил выход в третий круг Открытого чемпионата Великобритании по теннису.
Надаль вышел в третий круг Уимблдона
  • AP

Теннисист из Испании, получивший второй номер посева, в матче второго круга одержал победу над Ричардасом Беранкисом из Литвы в четырёх сетах со счётом 6:4, 6:4, 4:6, 6:3. Игра продолжалась 3 часа 2 минуты.

Следующим соперником Надаля станет итальянец Лоренцо Сонего (27-й номер посева).

В другом матче дня Стефанос Циципас из Греции переиграл австралийца Джордана Томпсона. Теперь он встретится ещё с одним представителем Австралии — Ником Кирьосом.

Ранее Екатерина Макарова высказалась о решении Серены Уильямс из США не завершать спортивную карьеру.

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