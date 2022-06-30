Надаль вышел в третий круг Уимблдона

Испанец Рафаэль Надаль оформил выход в третий круг Открытого чемпионата Великобритании по теннису.

Теннисист из Испании, получивший второй номер посева, в матче второго круга одержал победу над Ричардасом Беранкисом из Литвы в четырёх сетах со счётом 6:4, 6:4, 4:6, 6:3. Игра продолжалась 3 часа 2 минуты.

Следующим соперником Надаля станет итальянец Лоренцо Сонего (27-й номер посева).

В другом матче дня Стефанос Циципас из Греции переиграл австралийца Джордана Томпсона. Теперь он встретится ещё с одним представителем Австралии — Ником Кирьосом.

Ранее Екатерина Макарова высказалась о решении Серены Уильямс из США не завершать спортивную карьеру.