Макарова объяснила, почему Уильямс не хочет завершать карьеру

Российская теннисистка Екатерина Макарова высказалась о решении Серены Уильямс из США не завершать спортивную карьеру.

«Серену выделяет лидерский чемпионский характер. В последние годы она имела шансы завоевать 24-й турнир Большого шлема, но не смогла сделать этого. Видимо, она хочет поставить точку в данной истории и не позволяет себе закончить. Если американка завершит карьеру сейчас, у неё останется ощущение недосказанности. Она до сих пор играет, и голод побед не утолён, хотя ей и исполнилось 40 лет. У Уильямс есть абсолютно всё, но она по-прежнему мечтает достичь своей цели. Для неё это как идея фикс», — заявила Макарова RT.

В первом круге Уимблдона американская теннисистка уступила француженке Армони Тан в трёх сетах со счётом 5:7, 6:1, 6:7 (7:10). Встреча продолжалась 3 часа 14 минут.

Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение 23-кратной чемпионки ТБШ Серены Уильямс в первом круге Уимблдона.