Максимов не видит ничего страшного в подписании Вяхиревой контракта с «Вайперс»

Бывший главный тренер сборной России по гандболу Владимир Максимов объяснил, почему Анна Вяхирева подписала контракт с норвежским клубом «Вайперс».

«К переходу Вяхиревой в «Вайперс» следует относиться как к элементу профессионального спорта. Это её работа. Человек много лет посвятил гандболу и вправе выбирать, где играть дальше. Анна с 2016-го выступала за «Ростов-Дон», а теперь решила попробовать свои силы в Европе. Думаю, она просто хочет получить новый опыт. Плюс вместе с норвежским коллективом она может одержать победу в ЛЧ. Мы бы, конечно, хотели, чтобы данный трофей завоевала отечественная команда, но в нынешних реалиях это, увы, маловероятно», — заявил специалист в интервью RT.

Вяхирева выступала за «Ростов-Дон» с 2016 года. Она является олимпийской чемпионкой Рио-де-Жанейро и серебряной медалисткой Игр в Токио. Контракт «Вайперс» с россиянкой рассчитан на один год.

Ранее бывший главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов негативно высказался о решении Вяхиревой перейти в «Вайперс».