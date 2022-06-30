Карпин — о продлении контракта с «Ростовом»: чувствую себя здесь максимально комфортно

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Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин поделился эмоциями после продления контракта с клубом.
Карпин — о продлении контракта с «Ростовом»: чувствую себя здесь максимально комфортно
  • РИА Новости
  • © Сергей Пивоваров

«Неоднократно говорил о своём тёплом отношении к клубу и городу. Чувствую себя здесь максимально комфортно. Благодарю руководство «Ростова» за доверие, у нас впереди много работы», — цитирует Карпина пресс-служба клуба.

Соглашение со специалистом рассчитано до мая 2026 года.

10 марта 53-летний тренер возглавил «Ростов» и продлил контракт со сборной России по футболу до конца 2022 года. Напомним, что до прихода в национальную команду специалист работал в ростовском клубе с декабря 2017-го по август 2021 года.

Ранее сообщалось, что нападающий «Уфы» Гамид Агаларов может продолжить спортивную карьеру в «Ростове».

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