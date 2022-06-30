Глушенков: я рад, что ушёл из «Спартака»

Полузащитник «Крыльев Советов» Максим Глушенков высказался об уходе из «Спартака».

«Я рад, что ушёл из «Спартака». Я давно этого хотел. Мне в «Крыльях Советов» всё нравится. Я хотел играть, с этим и связан мой уход», — цитирует Глушенкова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что 22-летний футболист провёл минувший сезон в аренде в «Крыльях Советов». Он сыграл за клуб 28 матчей, в которых отметился семью голами и двумя результативными передачами.

Ранее спортивный директор самарского клуба Сергей Корниленко прокомментировал переход Глушенкова.