В «Крыльях Советов» прокомментировали подписание Глушенкова

Спортивный директор самарских «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал переход нападающего Максима Глушенкова из московского «Спартака».

«Максим не нуждается в представлении — в прошлом сезоне он продемонстрировал свой высокий профессиональный уровень. Мы рады заключить с ним долгосрочное соглашение», — цитируетКорниленко сайт «Крыльев Советов».

25 июня «Спартак» объявил об уходе Глушенкова в «Крылья Советов».

Напомним, что Глушенков провёл минувший сезоне в аренде в «Крыльях Советов». Он сыграл за клуб 28 матчей, в которых отметился семью голами и двумя результативными передачами.

Ранее Максим Глушенков высказался о трансфере полузащитника «Крыльев Советов» Антона Зиньковского в «Спартак».