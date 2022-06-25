В «Крыльях Советов» прокомментировали подписание Глушенкова
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«Максим не нуждается в представлении — в прошлом сезоне он продемонстрировал свой высокий профессиональный уровень. Мы рады заключить с ним долгосрочное соглашение», — цитируетКорниленко сайт «Крыльев Советов».
25 июня «Спартак» объявил об уходе Глушенкова в «Крылья Советов».
Напомним, что Глушенков провёл минувший сезоне в аренде в «Крыльях Советов». Он сыграл за клуб 28 матчей, в которых отметился семью голами и двумя результативными передачами.
Ранее Максим Глушенков высказался о трансфере полузащитника «Крыльев Советов» Антона Зиньковского в «Спартак».