Глушенков: Зиньковский может стать одним из лидеров нынешнего «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Максим Глушенков высказался о трансфере полузащитника «Крыльев Советов» Антона Зиньковского в московскую команду.

«Самому Антону я могу пожелать только удачи, чтобы показал себя на хорошем уровне. Думаю, что он может стать одним из лидеров нынешнего «Спартака». Ему это по силам, он должен это сделать!» — цитирует Глушенкова «Спорт-Экспресс».

Глушенков провёл в составе «Крыльев Советов» 28 матчей, в которых отметился семью мячами и двумя результативными передачами.

Контракт с Зиньковским подписан до 31 мая 2027 года, сообщается на официальном сайте клуба. Соглашение о переходе вступит в силу 2 июля. Футболист будет выступать за московскую команду под номером 17.

Ранее Зиньковский поделился эмоциями после перехода в столичный клуб.