Авербух поставит новый показательный номер Щербаковой

Хореограф и тренер Илья Авербух поставит новый показательный номер олимпийской чемпионке в женском одиночном катании Анне Щербаковой.

«Завтра мы приступаем к постановке номера с Аней Щербаковой, я предложил несколько композиций», — цитирует Авербуха ТАСС.

Напомним, что 18-летняя спортсменка является самой титулованной действующей фигуристкой в мире. Она выиграла Олимпийские игры, чемпионат мира, трижды становилась чемпионкой России, а также дважды была серебряной призёркой чемпионата Европы.

Ранее Щербакова рассказала, что любит выполнять прыжки под чьим-нибудь наблюдением.