Авербух поставит новый показательный номер Щербаковой
- РИА Новости
- © Алексей Даничев
«Завтра мы приступаем к постановке номера с Аней Щербаковой, я предложил несколько композиций», — цитирует Авербуха ТАСС.
Напомним, что 18-летняя спортсменка является самой титулованной действующей фигуристкой в мире. Она выиграла Олимпийские игры, чемпионат мира, трижды становилась чемпионкой России, а также дважды была серебряной призёркой чемпионата Европы.
Ранее Щербакова рассказала, что любит выполнять прыжки под чьим-нибудь наблюдением.