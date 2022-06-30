Моисеев рассказал о новой полосе препятствий для соревнований по современному пятиборью

Главный тренер сборной России по современному пятиборью Андрей Моисеев высказался о новой полосе препятствий для соревнований по современному пятиборью.

«На тестировании я не присутствовал, поэтому могу делать выводы только из нескольких доступных видео. Судя по ним, полоса достаточно простая, по крайней мере ничего травмоопасного я в ней не увидел. Можно сказать, что преимущество на ней будут иметь спортсмены среднего роста — они быстрее, компактнее и физически крепче. А вот высокие ребята могут чувствовать себя на ней дискомфортно», — заявил Моисеев RT.

Ранее Моисеев рассказал про тестовые соревнования в новой дисциплине, которые проходят в Анкаре.