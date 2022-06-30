Выборы президента РПЛ пройдут 16 августа

Короткая ссылка
Выборы нового руководителя Российской премьер-лиги (РПЛ) состоятся на общем собрании клубов.
Выборы президента РПЛ пройдут 16 августа
  • РИА Новости

Собрание пройдёт 16 августа, об этом сообщается на официальном сайте организации.

Уточняется, что в соответствии с уставом РПЛ выдвигать претендентов на пост президента могут только члены премьер-лиги.

27 июня стало известно об уходе Ашота Хачатурянца с поста главы лиги. Он занимал эту должность с ноября 2021 года. Тогда специалист сменил на посту президента РПЛ Сергея Прядкина.

Исполняющим обязанности главы был назначен Александр Алаев.

Ранее заместитель гендиректора холдинга «Газпром-Медиа» Тина Канделаки назвала нового президента Российской премьер-лиги.

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить