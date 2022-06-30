Выборы президента РПЛ пройдут 16 августа
- РИА Новости
Собрание пройдёт 16 августа, об этом сообщается на официальном сайте организации.
Уточняется, что в соответствии с уставом РПЛ выдвигать претендентов на пост президента могут только члены премьер-лиги.
27 июня стало известно об уходе Ашота Хачатурянца с поста главы лиги. Он занимал эту должность с ноября 2021 года. Тогда специалист сменил на посту президента РПЛ Сергея Прядкина.
Исполняющим обязанности главы был назначен Александр Алаев.
Ранее заместитель гендиректора холдинга «Газпром-Медиа» Тина Канделаки назвала нового президента Российской премьер-лиги.