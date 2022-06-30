Канделаки: новым президентом РПЛ будет Алаев

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Заместитель гендиректора «Газпром-Медиа Холдинг» Тина Канделаки назвала нового президента Российской премьер-лиги (РПЛ).
Канделаки: новым президентом РПЛ будет Алаев
  • РИА Новости
  • © Евгений Биятов

«Коллеги, не майтесь дурью. Новым президентом РПЛ будет Алаев. Он компетентен и готов к работе», — написала Канделаки в своём Telegram-канале.

27 июня стало известно об уходе Ашота Хачатурянца с поста главы лиги. Он занимал эту должность с ноября 2021 года. Тогда специалист сменил на посту президента РПЛ Сергея Прядкина.

Исполняющим обязанности главы был назначен Александр Алаев.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что Александр Алаев не станет новым президентом РПЛ.

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