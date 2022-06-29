Губерниев: Алаев не будет новым президентом РПЛ

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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что Александр Алаев не станет новым президентом Российской премьер-лиги (РПЛ).
Губерниев: Алаев не будет новым президентом РПЛ
  • РИА Новости

«Ребята, важные новости футбольного обозревателя. По моей информации, Алаев, видимо, не будет новым президентом РПЛ. Клубы уже ищут альтернативного кандидата. Жаркое футбольное лето», — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

27 июня стало известно об уходе Ашота Хачатурянца с поста главы лиги. Он занимал данную должность с ноября 2021 года. Тогда специалист сменил на посту президента РПЛ Сергея Прядкина.

Напомним, что новый сезон чемпионата России стартует 17 июля. Действующим победителем турнира является «Зенит».

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин назвал заслуженным назначение Алаева на пост исполняющего обязанности президента РПЛ.

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