Абаскаль заявил о готовности страдать за «Спартак»

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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил, что готов страдать за московский клуб.
Абаскаль заявил о готовности страдать за «Спартак»
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

«Если придётся страдать, то будем страдать. Но надеюсь, что таких моментов будет как можно меньше. Но эти страдания у меня может вызывать только несправедливость, а не давление и ответственность, которые для меня являются самой большой мотивацией. Именно мотивация заставляет меня вставать и работать. И для меня большое счастье быть здесь», — рассказал Абаскаль.

Ранее Абаскаль прокомментировал своё отношение к арбитрам.

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