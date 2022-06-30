Абаскаль заявил о готовности страдать за «Спартак»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил, что готов страдать за московский клуб.

«Если придётся страдать, то будем страдать. Но надеюсь, что таких моментов будет как можно меньше. Но эти страдания у меня может вызывать только несправедливость, а не давление и ответственность, которые для меня являются самой большой мотивацией. Именно мотивация заставляет меня вставать и работать. И для меня большое счастье быть здесь», — рассказал Абаскаль.

Ранее Абаскаль прокомментировал своё отношение к арбитрам.