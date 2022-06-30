Абаскаль заявил о готовности страдать за «Спартак»
- РИА Новости
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«Если придётся страдать, то будем страдать. Но надеюсь, что таких моментов будет как можно меньше. Но эти страдания у меня может вызывать только несправедливость, а не давление и ответственность, которые для меня являются самой большой мотивацией. Именно мотивация заставляет меня вставать и работать. И для меня большое счастье быть здесь», — рассказал Абаскаль.
Ранее Абаскаль прокомментировал своё отношение к арбитрам.