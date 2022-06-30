Гильермо Абаскаль — о судействе: если увижу несправедливость, то молчать не буду

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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал своё отношение к арбитрам.
Гильермо Абаскаль — о судействе: если увижу несправедливость, то молчать не буду
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«В футболе могут ошибаться все. Ранее был опыт работы в стране, где на важные матчи приглашались иностранные арбитры. В целом верю в честность людей. Но если увижу несправедливость, не буду молчать. Скажу. Но я верю, что все будут честно выполнять свою работу. Нас оценивают по нашим очкам, судей — по их работе. Наверняка они тоже переживают из-за ошибок, как тренеры, если ошибаются с составом. Или футболисты, если не забили пенальти», — рассказал Абаскаль.

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