Экс-глава «Формулы-1» заявил о готовности «принять пулю за Путина»

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Бывший глава чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1» Берни Экклстоун высказался в поддержку президента России Владимира Путина.
Экс-глава «Формулы-1» заявил о готовности «принять пулю за Путина»
  • Gettyimages.ru
  • © Marco Canoniero

«Я всё ещё готов принять за него пулю, потому что он первоклассная личность. Очевидно, президент Украины, в прошлом комик, стремится продолжать реализовывать свою предыдущую профессию на новом месте», — передаёт слова Экклстоуна GMB.

Он добавил, что президент Украины должен был приложить усилия, чтобы поговорить с Владимиром Путиным. По мнению Экклстоуна, Владимиру Зеленскому стоило прислушаться к лидеру России.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия намерена стремиться к лидерству в гуманитарной, культурной и спортивной сферах.

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