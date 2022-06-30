Бывший глава чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1» Берни Экклстоун высказался в поддержку президента России Владимира Путина.

«Я всё ещё готов принять за него пулю, потому что он первоклассная личность. Очевидно, президент Украины, в прошлом комик, стремится продолжать реализовывать свою предыдущую профессию на новом месте», — передаёт слова Экклстоуна GMB.

Он добавил, что президент Украины должен был приложить усилия, чтобы поговорить с Владимиром Путиным. По мнению Экклстоуна, Владимиру Зеленскому стоило прислушаться к лидеру России.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия намерена стремиться к лидерству в гуманитарной, культурной и спортивной сферах.