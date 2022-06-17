Путин: Россия намерена стремиться к лидерству в гуманитарной, культурной и спортивной сферах

Короткая ссылка
Россия намерена достичь лидерства в гуманитарной, культурной, спортивной и научной сферах, заявил российский президент Владимир Путин, выступая на ПМЭФ.
Путин: Россия намерена стремиться к лидерству в гуманитарной, культурной и спортивной сферах
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«Россия намерена наращивать научные, технологические, культурные, гуманитарные и спортивные сотрудничества на принципах равноправия и уважения партнёров. При этом наша страна будет стремиться к ответственному лидерству по всем этим направлениям», — констатировал российский лидер.

Ранее Путин выступил за обеспечение технологического суверенитета в сфере производства автомобилей.

Кроме того, российский лидер заявил, что мрачные прогнозы в отношении российской экономики не сбылись.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить