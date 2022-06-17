Путин: Россия намерена стремиться к лидерству в гуманитарной, культурной и спортивной сферах

Россия намерена достичь лидерства в гуманитарной, культурной, спортивной и научной сферах, заявил российский президент Владимир Путин, выступая на ПМЭФ.

«Россия намерена наращивать научные, технологические, культурные, гуманитарные и спортивные сотрудничества на принципах равноправия и уважения партнёров. При этом наша страна будет стремиться к ответственному лидерству по всем этим направлениям», — констатировал российский лидер.

Ранее Путин выступил за обеспечение технологического суверенитета в сфере производства автомобилей.

Кроме того, российский лидер заявил, что мрачные прогнозы в отношении российской экономики не сбылись.