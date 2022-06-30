Абаскаль: футбол — это спорт, здесь нет смысла говорить о боязни

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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил, что московский клуб — самая молодая команда в его карьере.
Абаскаль: футбол — это спорт, здесь нет смысла говорить о боязни
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

«Это самая молодая команда, которую я тренировал за последнее время. У меня были футболисты, которые на девять лет старше и завоёвывали большое число титулов. В «Базеле» были мои ровесники. И этот опыт футболистов может и меня чему-то научить, объяснить особенности страны, помочь своим партнёрам. Это только позитивный момент. Футбол — это в первую очередь спорт, здесь нет смысла говорить о какой-то боязни. Есть люди, которые ищут средства к существованию. Им действительно плохо. А когда мы говорим о футболе, то тут слово «страх» не совсем уместно», — рассказал Абаскаль.

Ранее Абаскаль сообщил, какой футбол будет ставить в «Спартаке».

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