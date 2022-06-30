Главный тренер «Спартака»: усилением команды занимается спортивный директор
- РИА Новости
- © Рамиль Ситдиков
«Усилением занимается спортивный директор. Мы с ним общаемся каждый день. Кем заменить тех, кто ушёл, решает спортивный директор. Но мы, конечно, общаемся. Все решения были со мной согласованы. Рыбус очень хороший вариант. У него хорошие лидерские качества. Зиньковский обладает хорошим пасом, дриблингом. Это хороший игрок, который поможет команде. Надо теперь им помочь максимально влиться в коллектив», — сказал Абаскаль.
Ранее Абаскаль сообщил, какой футбол будет ставить в «Спартаке».