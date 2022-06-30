Главный тренер «Спартака»: усилением команды занимается спортивный директор

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о трансферных целях команды.

«Усилением занимается спортивный директор. Мы с ним общаемся каждый день. Кем заменить тех, кто ушёл, решает спортивный директор. Но мы, конечно, общаемся. Все решения были со мной согласованы. Рыбус очень хороший вариант. У него хорошие лидерские качества. Зиньковский обладает хорошим пасом, дриблингом. Это хороший игрок, который поможет команде. Надо теперь им помочь максимально влиться в коллектив», — сказал Абаскаль.

Ранее Абаскаль сообщил, какой футбол будет ставить в «Спартаке».