Главный тренер «Спартака»: усилением команды занимается спортивный директор

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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о трансферных целях команды.
Главный тренер «Спартака»: усилением команды занимается спортивный директор
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

«Усилением занимается спортивный директор. Мы с ним общаемся каждый день. Кем заменить тех, кто ушёл, решает спортивный директор. Но мы, конечно, общаемся. Все решения были со мной согласованы. Рыбус очень хороший вариант. У него хорошие лидерские качества. Зиньковский обладает хорошим пасом, дриблингом. Это хороший игрок, который поможет команде. Надо теперь им помочь максимально влиться в коллектив», — сказал Абаскаль.

Ранее Абаскаль сообщил, какой футбол будет ставить в «Спартаке».

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