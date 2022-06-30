Абаскаль рассказал о первых впечатлениях от работы в «Спартаке»

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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль поделился впечатлениями от первых дней работы в столичной команде.
Абаскаль рассказал о первых впечатлениях от работы в «Спартаке»
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

«Первые впечатления от команды и Москвы? Хочу поприветствовать всех. И хочу поблагодарить людей, благодаря которым я здесь, — Луку Катани и Леонида Федуна. Все сюрпризы носили позитивный характер. Мы (я и тренерский штаб) увидели больших профессионалов, готовых отдаваться своему делу. Это помогает в адаптации нам, игрокам», сказал Абаскаль на пресс-конференции.

33-летний испанский специалист возглавил столичный клуб 10 июня. В минувшем сезоне он тренировал «Базель» и привёл команду ко второму месту в чемпионате Швейцарии. На посту главного тренера он сменил итальянца Паоло Ваноли, под руководством которого красно-белые выиграли Кубок России.

Ранее в «Спартаке» рассказали о подготовке команды к Суперкубку.

 

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