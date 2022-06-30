Гайич: чувствую, что в ЦСКА — мой второй дом

Защитник ЦСКА Милан Гайич поделился мнением о первых днях, проведённых в московской команде.

«Это сложный вопрос, очень многие хорошие футболисты играли здесь. Могу сказать только за ЦСКА: Тошич — он легенда. Если говорить о моей позиции, то Иванович тоже был очень хорошим. Мне нравится играть здесь, такое чувство, что здесь второй дом», — цитирует Гайича «Спорт-Экспресс».

26-летний серб подписал контракт с красно-синими до 2025 года.

В 2015 году Гайич в составе сборной Сербии выиграл чемпионат мира среди игроков до 20 лет. В 2021 году он дебютировал за основную национальную команду.

В прошедшем сезоне футболист провёл за «Црвену Звезду» 24 матча, в которых забил один мяч и сделал восемь результативных передач.

Ранее бывший футболист московского ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал трансфер Гайича из «Црвены Звезды».