Алдонин — о переходе Гайича: в ЦСКА случайных трансферов не бывает

Бывший футболист московского ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал трансфер защитника Милана Гайича из «Црвены Звезды».

«Я думаю, что в ЦСКА случайных трансферов не бывает, поэтому наверняка селекционная работа велась», — цитирует Алдонина «Спорт-Экспресс».

При этом он затруднился сказать, сможет ли Гайич полноценно заменить покинувшего ЦСКА Марио Фернандеса.

«Хотелось бы этого всем болельщикам и специалистам. Единственное, я не понимаю, почему возник такой ажиотаж по поводу 22-го номера. Как говорится, ничто не вечно под луной, взял номер и взял», — сказал Алдонин.

26-летний серб подписал контракт с красно-синими до 2025 года.

В 2015 году Гайич в составе сборной Сербии выиграл чемпионат мира среди игроков до 20 лет. В 2021 году он дебютировал за основную национальную команду.

В прошедшем сезоне футболист провёл за «Црвену Звезду» 24 матча, в которых забил один мяч и сделал восемь результативных передач.

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