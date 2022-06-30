В «Спартаке» сообщили, когда ждать новостей о будущем Мозеса
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
«По Мозесу нам пока нечего добавить к тому, что мы объявляли. Думаю, новости о Викторе Мозесе появятся в ближайшее время», — цитирует Зеленова «Чемпионат».
В СМИ сообщали, что игрок в ближайшее время вернётся в расположение клуба.
Мозес выступает за «Спартак» с осени 2020 года. В сезоне-2021/22 нигерийский футболист провёл за клуб 33 матча, забил три мяча и сделал пять результативных передач.
Ранее сообщалось, что нападающий «Спартака» Николсон тренируется в футболке «Урала».