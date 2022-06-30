В «Спартаке» сообщили, когда ждать новостей о будущем Мозеса

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что в ближайшее время клуб объявит о будущем полузащитника красно-белых Виктора Мозеса.

«По Мозесу нам пока нечего добавить к тому, что мы объявляли. Думаю, новости о Викторе Мозесе появятся в ближайшее время», — цитирует Зеленова «Чемпионат».

В СМИ сообщали, что игрок в ближайшее время вернётся в расположение клуба.

Мозес выступает за «Спартак» с осени 2020 года. В сезоне-2021/22 нигерийский футболист провёл за клуб 33 матча, забил три мяча и сделал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что нападающий «Спартака» Николсон тренируется в футболке «Урала».