В Красноярске всерьёз задумываются о создании клуба КХЛ

Губернатор Красноярского края Александр Усс сообщил, что в регионе всерьёз обсуждают создание клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Будет ли клуб КХЛ в городе-миллионнике Красноярске? К нам теперь приехал Александр Сёмин, работает советником в «Соколе» — и мы уже говорим об этом. Всерьёз думаем, как подойти и поднять эту штангу», — заявил губернатор.

Двукратный чемпион мира по хоккею Александр Сёмин рассказал, что решил устроить прощальную игру в Красноярске со звёздными игроками, чтобы порадовать местных детей.

«Матч мировых звёзд хоккея — легендарный овертайм», посвящённый окончанию карьеры Сёмина, запланирован на 30 июня.

Ранее сообщалось, что в КХЛ будут рады возвращению Малкина в Россию.