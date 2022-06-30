В Красноярске всерьёз задумываются о создании клуба КХЛ
- РИА Новости
«Будет ли клуб КХЛ в городе-миллионнике Красноярске? К нам теперь приехал Александр Сёмин, работает советником в «Соколе» — и мы уже говорим об этом. Всерьёз думаем, как подойти и поднять эту штангу», — заявил губернатор.
Двукратный чемпион мира по хоккею Александр Сёмин рассказал, что решил устроить прощальную игру в Красноярске со звёздными игроками, чтобы порадовать местных детей.
«Матч мировых звёзд хоккея — легендарный овертайм», посвящённый окончанию карьеры Сёмина, запланирован на 30 июня.
Ранее сообщалось, что в КХЛ будут рады возвращению Малкина в Россию.