Экс-футболист «Локо» рассказал, как Миранчуки выясняли отношения на поле

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Полузащитник «Ротора» Андреа Чуканов рассказал о ссорах между Алексеем и Антоном Миранчуками в молодёжной команде «Локомотива».
Экс-футболист «Локо» рассказал, как Миранчуки выясняли отношения на поле
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Помню, как они друг другу предъявляли за ошибки, даже мелкие. Один обрезал или дал неточный пас — второй сразу же на него налетает. Причём частенько Антон мог напихать Лёше», — цитирует Чуканова Sport24.

Братья вместе выступали в молодёжке «Локомотива», после чего они дебютировали за взрослую команду. Алексей в 2020 году перебрался в «Аталанту», а Антон продолжает защищать цвета «Локомотива».

Ранее в «Аталанте» рассказали, что ещё не приняли решение по Алексею Миранчуку.

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