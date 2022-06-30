Экс-футболист «Локо» рассказал, как Миранчуки выясняли отношения на поле
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
«Помню, как они друг другу предъявляли за ошибки, даже мелкие. Один обрезал или дал неточный пас — второй сразу же на него налетает. Причём частенько Антон мог напихать Лёше», — цитирует Чуканова Sport24.
Братья вместе выступали в молодёжке «Локомотива», после чего они дебютировали за взрослую команду. Алексей в 2020 году перебрался в «Аталанту», а Антон продолжает защищать цвета «Локомотива».
Ранее в «Аталанте» рассказали, что ещё не приняли решение по Алексею Миранчуку.