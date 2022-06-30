Терюшков сообщил, что «Химки» не ведут переговоров по переходу Дзагоева

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал новость, что клуб ведёт переговоры с бывшим полузащитником ЦСКА Аланом Дзагоевым.

«Может быть, в очень расширенных списках когда-то Алан мог присутствовать, но сейчас в ближайшей сфере интересов его точно нет. Если будут какие-то сопоставимые условия, то всё может быть — никто не застрахован», — цитирует Терюшкова «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что в «Химках» ориентированы на развитие молодых игроков.

Дзагоев присоединился к ЦСКА в 2008 году. Футболист провёл за красно-синих 397 игр, забил 77 мячей, стал трёхкратным чемпионом России, четырёхкратным обладателем Кубка России и Суперкубка России.

Ранее сообщалось, что «Алания» ведёт переговоры с Дзагоевым.