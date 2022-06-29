«Алания» ведёт переговоры с Дзагоевым

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Вице-президент «Алании» Данил Гуриев сообщил, что бывший полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев может продолжить карьеру во владикавказской команде.
«Алания» ведёт переговоры с Дзагоевым
  • РИА Новости

«Сейчас идут переговоры с Дзагоевым. Ждём ответа от Алана. Я считаю, что ему сделано адекватное предложение. Его первая реакция – хочу домой. Постараемся договориться. В ближайшие две недели всё решится», — сообщается в Telegram-канале журналиста Тимура Журавля.

По словам Гуриева, у 31-летнего Дзагоева есть ещё предложение от подмосковных «Химок». Вместе с тем он выразил надежду, что футболист из Владикавказа выберет в итоге «Аланию».

Дзагоев присоединился к ЦСКА в 2008 году. Футболист провёл за красно-синих 397 игр, забил 77 голов, стал трёхкратным чемпионом России, четырёхкратным обладателем Кубка России и Суперкубка России.

Ранее Дзагоев рассказал, что подал документы в тренерскую школу.

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