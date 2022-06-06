Дзагоев рассказал, что подал документы в тренерскую школу
- РИА Новости
«Сейчас ещё рано об этом говорить, но в будущем хочу попробовать себя в тренерской деятельности. Начать хочу с помощника, к которому будут прислушиваться. Мы с Виктором Васиным, Кириллом Набабкиным и Георгием Щенниковым в этом году подали документы в тренерскую школу», — цитирует Дзагоева «Чемпионат».
Дзагоев присоединился к команде в 2008 году. Футболист провёл за красно-синих 397 игр, забил 77 голов, стал трёхкратным чемпионом России, четырёхкратным обладателем Кубка России и Суперкубка России.
Ранее защитник ЦСКА Набабкин высказался об уходе Дзагоева из московской команды.