Набабкин: мне будет очень тяжело без Дзагоева в ЦСКА

Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин высказался об уходе Алана Дзагоева из московской команды.

«Мне лично будет очень тяжело. Жалко, обидно, что расходятся наши пути. Но я желаю Дзаге удачи, успехов. Он очень качественный, сильный футболист. Думаю, ещё проявит себя», — цитирует Набабкина пресс-службе ЦСКА.

Дзагоев присоединился к команде в 2008 году. Футболист провёл за красно-синих 397 игр, забил 77 голов, стал трёхкратным чемпионом России, четырёхкратным обладателем Кубка России и Суперкубка России.

Ранее сообщалось, что на стадионе ЦСКА появится граффити в честь Алана Дзагоева и Марио Фернандеса.