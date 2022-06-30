СЭ: Кассьерра подпишет контракт с «Зенитом» на три года
- РИА Новости
Матео Кассьерра подпишет контракт с «Зенитом» по схеме «3 + 1», об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Кассьерра проходит медосмотр в Санкт-Петербурге перед переходом в «Зенит».
Напомним, что в сезоне-2021/22 футболист провёл 22 матча в чемпионате России, забил 14 мячей и сделал четыре результативные передачи. «Сочи» в минувшем сезоне финишировал на второй позиции в РПЛ.
Ранее в «Зените» подтвердили, что Кассьерра прибыл в Санкт-Петербург.