В «Зените» подтвердили, что Кассьерра прибыл в Санкт-Петербург

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что нападающий «Сочи» Матео Кассьерра находится в Санкт-Петербурге.

«Когда объявим Матео Кассьерру? Он уже в городе, в Санкт-Петербурге», — цитирует Медведева «Спорт-Экспресс».

Кассьерра проходит медосмотр в Санкт-Петербурге перед переходом в «Зенит».

Напомним, что в сезоне-2021/22 футболист провёл 22 матча в чемпионате России, забил 14 мячей и сделал четыре результативные передачи. «Сочи» в минувшем сезоне финишировал на второй позиции в РПЛ.

Ранее Геннадий Орлов высказался о возможном переходе нападающего «Сочи» Матео Кассьерры в «Зенит».