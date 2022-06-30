В «Зените» подтвердили, что Кассьерра прибыл в Санкт-Петербург

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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что нападающий «Сочи» Матео Кассьерра находится в Санкт-Петербурге.

«Когда объявим Матео Кассьерру? Он уже в городе, в Санкт-Петербурге», — цитирует Медведева «Спорт-Экспресс».

Кассьерра проходит медосмотр в Санкт-Петербурге перед переходом в «Зенит».

Напомним, что в сезоне-2021/22 футболист провёл 22 матча в чемпионате России, забил 14 мячей и сделал четыре результативные передачи. «Сочи» в минувшем сезоне финишировал на второй позиции в РПЛ.

Ранее Геннадий Орлов высказался о возможном переходе нападающего «Сочи» Матео Кассьерры в «Зенит».

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