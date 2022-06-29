Орлов: Кассьерра и Бакаев усилят скорость атаки «Зенита»

Комментатор Геннадий Орлов высказался о возможном переходе нападающего «Сочи» Матео Кассьерры в «Зенит».

«Самое главное, что он забивной. Я просто в восторге от игры Кассьерры! Он многое умеет как нападающий. Кассьерра и Бакаев усилят скорость атаки «Зенита», — цитирует Орлова «Матч ТВ».

Кассьерра проходит медосмотр в Санкт-Петербурге перед переходом в «Зенит».

Напомним, что в сезоне-2021/22 футболист провёл 22 матча в чемпионате России, забил 14 мячей и сделал четыре результативные передачи. «Сочи» в минувшем сезоне финишировал на второй позиции в РПЛ.

Ранее агент Матео Кассьерры сообщил, что игрок близок к переходу в «Зенит».