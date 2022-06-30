Кадри стал первым мусульманином, который выиграл Кубок Стэнли

Канадский нападающий Назем Кадри в составе «Колорадо Эвеланш» стал обладателем Кубка Стэнли — 2022.

Он стал первым мусульманином, выигравшим Кубок Стэнли. Кадри набрал 15 очков (7 + 8) в 16 матчах плей-офф НХЛ.

Напомним, что в шестом матче финала Кубка Стэнли «Колорадо» в гостях обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:1) и выиграл в финальной серии со счётом 4-2.

В составе «Колорадо» также выступает россиянин Валерий Ничушкин.

Ранее Роман Ротенберг заявил, что Валерий Ничушкин в ходе сезона вышел на новый уровень в НХЛ.