Кадри стал первым мусульманином, который выиграл Кубок Стэнли
- AP
- © Phelan M. Ebenhack
Он стал первым мусульманином, выигравшим Кубок Стэнли. Кадри набрал 15 очков (7 + 8) в 16 матчах плей-офф НХЛ.
Напомним, что в шестом матче финала Кубка Стэнли «Колорадо» в гостях обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:1) и выиграл в финальной серии со счётом 4-2.
В составе «Колорадо» также выступает россиянин Валерий Ничушкин.
Ранее Роман Ротенберг заявил, что Валерий Ничушкин в ходе сезона вышел на новый уровень в НХЛ.