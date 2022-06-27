Ротенберг считает, что Ничушкин по ходу сезона вышел на новый уровень в НХЛ

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказал мнение, что нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин вышел на новый уровень игры в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и получил доверие тренерского штаба.

«Он здорово проявил себя, вышел на новый для себя уровень, получил доверие тренера. Мы гордимся достижениями Ничушкина, он молодец. Он всегда обладал хорошими качествами. Мощный и габаритный игрок», — цитирует Ротенберга «Спорт-Экспресс».

В шестом матче «Колорадо» в гостях обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:1) и выиграл в финальной серии со счётом 4-2.

Валерий Ничушкин впервые в карьере стал обладателем Кубка Стэнли. В текущем розыгрыше плей-офф хоккеист забросил девять шайб и сделал шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что Ничушкин стал 36-м россиянином, завоевавшим Кубок Стэнли.