Сёмин: удивлюсь, если кто-то из российских футболистов уедет в Европу в это трансферное окно

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о летних трансферах в России.

«Удивлюсь, если кто-то из российских футболистов уедет в Европу в это трансферное окно. Но в РПЛ есть три-четыре игрока, которые способны играть в топ-клубах Европы», — цитирует Сёмина Sport24.

Он добавил, что полузащитник «Динамо» Арсен Захарян и хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян могут играть в европейских чемпионатах.

Напомним, что 21 июня ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с российскими клубами для иностранных игроков и тренеров до июня 2023 года.

Ранее Василий Уткин заявил, что после решения ФИФА трансферы в России стали веселее.