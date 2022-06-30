Малком рассказал, как проходит предсезонная подготовка в «Зените»

Нападающий «Зенита» Малком рассказал о предсезонной подготовке команды.

«Хочется сейчас ещё больше работать, ещё больше отдавать себя, потому что я хочу на полной скорости войти в новый сезон. Признаюсь честно, хочу забить гораздо больше, чем забивал раньше», — цитирует Малкома пресс-служба «Зенита».

«Зенит» 29 июня нанёс разгромное поражение московскому ЦСКА в товарищеском матче (3:0). Петербургский клуб одержал три победы подряд в межсезонье.

Малком выступает за сине-бело-голубых с 2019 года. Он провёл за команду в общей сложности 75 матчей, забил 16 мячей и отдал 15 результативных передач.

Ранее в «Зените» подтвердили, что Кассьерра прибыл в Санкт-Петербург.